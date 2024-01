Politiet meldte om skredet mellom Saragammen og Leirvikhøgda klokken 15.25 tirsdag ettermiddag.

Skredet er omtrent 100 meter bredt og 1,5 meter høyt skriver politiet i Finnmark på X/Twitter.

Nå er det besluttet at riksvei 94 skal stenges der skredet gikk.

– Dette begrunnes med fare for nye skred, skriver politiet i meldingen.

Krøp ut gjennom vinduet

IFinnmark har snakket med Lasse Johansen som var i bilen som ble tatt av skredet sammen med sine to sønner på fire og ni år.

– Vi kom på en måte inn i raset, og snøen traff oss fra siden. Det ble veldig hvitt rundt bilen, og mye hyling inne i bilen, sier han.

De klarte å redde seg ut ved å få ned et vindu på passasjersiden.

– Etter at vi hadde krøpet ut, sprang vi mot en trailer. Da ropte sjåføren at vi måtte stoppe fordi det kom enda et ras. Vi stoppet et øyeblikk, men så begynte vi å løpe videre for å unngå et større et. Så gikk vi og satt oss inn i lastebilen, sier Johansen.

Isolert

Stengningen av riksvei 94 betyr at Hammerfest er helt isolert.

– Det er ingen andre innfartsårer til Hammerfest, sier trafikkoperatør Fredrik Nyland i Statens vegvesen til VG.

Han legger til at det mest sannsynlig ikke blir noen åpning av veien tirsdag.

– Det er såpass store snømengder i skjæringen at når det ikke er dagslys tør de ikke å holde veien åpen, sier han.

Operasjonsleder i politiet, Theodor Weberg-Ellingsen, forteller til Dagbladet at han er bekymret for beredskapen til Hammerfest sykehus.

– Det er utfordrende når sykehuset ligger på den ene siden. Det er mange pasienter som gjerne skulle kommet gjennom, sier Weberg-Ellingsen til avisen.

Nødetatene ser nå på mulighetene for å ta i bruk både båt og helikopter så lenge innfartsåren er stengt.

Over 20.000 personer i Alta og Kautokeino er nå avskåret fra å komme seg til sykehuset og akuttmottaket, opplyser hovedutvalgsleder for helse og sosial for Venstre i Alta kommune, Trine Noodt, til VG.

Hammerfest har satt krisestab

Ordføreren i Hammerfest, Terje Rogde (H), sier til VG at de har satt krisestab.

– Situasjonen er alvorlig. Hammerfest er en industriby med olje og gass, akuttsykehus for Vest-Finnmark, og vi er storprodusent av laks. Her tapes det store, store verdier. Over 20 trailere i døgnet kjører med laks, og om de er halvannen time forsinket til flyet taper de 50 prosent av verdien, sier Rogde, og fortsetter:

– Det her er krise for industri og sikkerhet.

Ordføreren sier veien tidligst kan åpne klokken 7 onsdag morgen.

– Vi har mannskaper som er klare, men vi risikerer ikke å sende inn noen før det er trygt, sier han.

Varaordfører Jan-Tore Kvalnes har gjennom tirsdagskvelden deltatt i flere møter med beredskapsledelsen i Hammerfest kommune.

– Vi kan berolige befolkningen på begge sider av raset: både politi, brann og redning og den medisinske beredskapen er ivaretatt. Det er flyttet personell for å dekke hele kommunen med beredskap, sier Kvalnes til iFinnmark klokken 20.20 tirsdag kveld.