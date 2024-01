Ski stasjon er endepunktet for milliardprosjektet Follobanen – og ble bygget om i forbindelse med prestisjeprosjektet.

Nå skriver Østlandets Blad at trappene på stasjonen er fulle av is – og at lesere skriver til dem at de føler de går der med livet som innsats.

Bane Nor opplyser til lokalavisa at problemet skylles trappeneser som skal hjelpe svaksynte å se hvor trinnene starter. De er limt fast med silikon og det er fuget over og under. Det skaper et tynt luftlag, som gjør at det fryser til selv om trappen er oppvarmet.

De sier de planlegger å demontere og fikse problemet så det ikke skjer igjen neste vinter, men først må det bli mildere. På kort sikt planlegger de å tine isen med snøsmelteanlegg og skrape bort frosten, og onsdag skal de sende ut en arbeider med hakke.

– Men man må gjøre noe for å varme opp litt for ikke å ødelegge steinen. Det er også fullt mulig å gå i rampa rundt, i tillegg til at det er heis, sier Synne Østli i kommunikasjonsavdelingen til Bane Nor.