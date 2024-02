Søksmålet skal behandles i Haugaland og Sunnhordland tingrett. Domstolen har satt av fem dager i juni til saken, melder NRK.

Ingen av partene ønsker å kommentere saken overfor kanalen.

Det var en preget justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) som i mars lovet å prioritere et erstatningskrav fra fetteren og hans familie etter et møte i departementet.

Hun var imidlertid tydelig overfor NTB på at kravet «må ha et rettslig grunnlag» for at hun skal kunne ta stilling til det.

Søksmålet fra fetterens mor er en del av dette sakskomplekset, ifølge NRK. Fetteren til Birgitte Tengs ble i Gulating lagmannsrett i 1998 frifunnet for drapet på kusinen, men likevel dømt til å betale en erstatning til Birgitte Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen ble først opphevet høsten 2022 av Agder lagmannsrett, noe fetteren hadde kjempet for helt siden dommen falt.