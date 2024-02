– De er med stor sorg at vi er vitne til den pågående krigen og den globale økningen i antisemittisme og hat mot jøder, skriver en rekke kristne organisasjoner i en pressemelding.

Solidaritetsmarkeringen foregikk på Eidsvolls plass utenfor Stortinget lørdag formiddag.

– Som kristne opplever vi et særlig ansvar for å stå opp for vår jødiske søskenflokk, ikke minst fordi kirkens historie er fylt med antijødiske holdninger og hendelser, heter det.

Pinsebevegelsen, Frikirken, Den nordisk-katolske kirke og Den norske israelmisjon er blant dem som har signert uttalelsen.