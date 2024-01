Beløpet tilsvarer nesten 900 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Resultatet per aksje landet på 1,64 dollar. Analytikerne hadde på forhånd ventet et resultat per aksje på 1,59 dollar. Driftsresultat endte på 23,7 milliarder dollar.

Tross de gode tallene falt Alphabet-aksjen markant i etterhandelen på Wall Street tirsdag. Kort tid etter tallslippet var aksjen ned rundt 4 prosent.

Tidligere i januar ble det klart at Google sier opp flere hundre ansatte i flere ulike avdelinger i selskapet. I fjor kuttet selskapet totalt 12.000 stillinger. Årsaken er kostbar satsing på KI-produkter.

Samtidig risikerer Alphabet en bot på 2,4 milliarder euro, tilsvarende drøyt 26 milliarder norske kroner, for å bruke søkemotorer til å fremheve egne produkter på bekostning av konkurrentenes.