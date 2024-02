En del av nedgangen kan forklares med et tydelig fall hos to av de tre mest omsatte aksjene på Oslo Børs. Equinor var mest omsatt og gikk ned med 2,34 prosent. Nummer to på listen over de mest omsatte aksjene var John Fredriksen-selskapet Frontline, og tirsdagen ble en positiv dag med en oppgang på 0,47 prosent. Aker BP, som var det tredje mest omsatte selskapet, hadde et markant fall på 4,52 prosent.

Den gode starten på børsuka mandag med en oppgang på 0,84 prosent ble dermed nullet ut av tirsdagens nedgang.

Oljeprisen gikk svakt opp mandag. Da handelen stengte på Oslo Børs, lå prisen på et fat nordsjøolje på 82,19 dollar mot 81,71 dollar dagen før.

Tirsdag ettermiddag lå det an til nedgang på flere av de store europeiske børsene. DAX 30-indeksen i Frankfurt var ned 0,91 prosent, FTSE 100 i London var ned 0,88 prosent, mens CAC 40 i Paris hadde en nedgang på 1,04 prosent.