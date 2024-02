Nettselskapet Tensio i Trøndelag opplyser til NTB i 7-tiden torsdag morgen at omtrent 9000 av deres kunder var strømløse som følge av ekstremværet Ingunn. Dette var noen færre enn tidligere på natten da k artet til nettselskapet viste at over 13.000 strømkunder er rammet.

Uværet er i bevegelse nordover, og nettleverandøren Linea på Helgeland meldte torsdag morgen at i alt 3300 av deres kunder hadde mistet strømmen. Nettleverandøren hadde skader på nettet fra stormen tidligere i uka som ikke var rukket å bli utbedret da Ingunn traff natt til torsdag.

– Selv om vi har gjort alt vi kan for å være forberedt, venter vi større og lengre strømbrudd, skriver selskapet på sine egne nettsider og oppgir en sjekkliste for hvordan husholdninger kan klare seg uten strøm.