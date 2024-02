– I en tid der folkeretten og tilliten til at rett gjelder over makt i internasjonale relasjoner er under press, er de internasjonale domstolene viktigere enn noensinne, sier Rotevatn om bakgrunnen for fredspris-nominasjonen.

Han peker spesielt på FN-domstolens kjennelse før helgen, der Israel ble beordret til å slippe inn nødhjelp til Gazastripen og hindre et folkemord mot palestinerne.

– ICJs kjennelse før helgen i Gaza-spørsmålet viser at domstolen fortsatt evner å være en relevant institusjon i pågående internasjonale konflikter, sier Rotevatn.

Den internasjonale domstolen (ICJ) er FNs øverste juridiske organ og har som hovedoppgave å avgjøre rettslige tvister som oppstår mellom stater.

SVs utenrikspolitiske talsperson Ingrid Fiskaa nominerte også domstolen til fredsprisen denne uken og sa hun mente det ville sende en klar beskjed til Israel.