– Politiet etterlyser flere personer som skal ha blitt utsatt for trusler eller blitt fulgt etter av gjerningspersonen ved Grim skole eller i nærheten av skolen, sier etterforskningsleder Magnus Korsvik ved Kristiansand politistasjon i en pressemelding.

En mann ble alvorlig skadd i hendelsen, men politiets foreløpige undersøkelser viser at det kan ha vært flere personer som ble truet i forkant av hendelsen.

Blant annet har politiet mottatt opplysninger om at to unge jenter ble observert løpende fra Grim skole i tidsrommet rundt hendelsen. To menn skal også ha opplyst til en vekter på et utested at de hadde blitt truet på Grim tidligere samme kveld.

En mann er siktet i saken.