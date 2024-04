– Våre unge vil møte et samfunn der vi har flere eldre og færre unge. Nå merker vi mangelen på folk i flere bransjer, og vi trenger flere lærere, helsearbeidere og ingeniører.

Det sa kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) da hun presenterte stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene fredag formiddag. Meldingen ser på sammenhengen mellom den teoretiske og praktiske delen av utdanningsløpet til lærer- og helse- og sosialfagene.

Regjeringen vil nå legge mer vekt på relevant arbeidserfaring på disse studiene, i tillegg til å gjøre profesjonsutdanningene mer tilgjengelige.

Mindre sentral styring

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) peker på at lærere, sykepleiere og ingeniører spiller en nøkkelrolle for velferd og verdiskaping i hele landet.

Samtidig er det mangel på folk i alle de tre yrkesgruppene, særlig i distriktene, og søkertallene til utdanningene faller.

– Mange av tilbakemeldingene vi har fått peker på at det er for svak sammenheng mellom praksis og teori, og at den praksisnære kunnskapen har for liten plass. Da snakker vi om en type erfaring som man ikke nødvendigvis kan tilegne seg bare ved å lese i ei bok, sier Hoel.

Ett av grepene som foreslås for å gjøre utdanningene mindre akademiske, er ifølge Khrono å fjerne krav om forskningsbakgrunn for å bli førstelektor.

Mindre sentral styring av profesjonsutdanningene er også ett av regjeringens grep. Rammeplan for ingeniørutdanningene skal fjernes, og det jobbes med å gjøre rammeplan for lærerutdanningene mer overordnet.

– Flåsete retorikk

Regjeringen vil også koble studentenes praksis tettere på teoriundervisningen og foreslår mer bruk av delte stillinger der ansatte jobber både i yrket og i utdanningene.

Utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen, omtaler stortingsmeldingen som en av de viktigste for å utdanne nok kvalifiserte personer til arbeidslivet i Norge.

– For mange studenter opplever et praksissjokk, og de sliter med å koble teorien og praksisen. Vi trenger begge deler, og vi vil sikre at profesjonsutdanningene skal bygge på både forskningsbasert kunnskap og på erfaringskunnskap, sier Waagen.

I kombinasjon med endringene i reglene for opptak til høyere utdanning, som også ble presentert fredag, mener Waagen at regjeringen sikrer at flere studenter kommer raskere inn i utdanningene.

Høyres utdanningspolitiske talsperson, Kari Anne Jønnes, mener derimot at regjeringen bruker flåsete retorikk når utdanningene omtales som for akademiske.

– I verste fall er det mangel på respekt for forskningsbasert kunnskap og de faglige innspillene. Regjeringen svarer ikke på de utfordringene som samfunnet står i. Vi trenger mer kompetanse i tjenestene våre – ikke mindre, sier Jønnes.