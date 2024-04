Politiet opplyser at vogntoget havnet over autovernet og at både bil og henger veltet. Sjåføren ble fraktet fra stedet i ambulanse og kjørt til Ullevål sykehus.

Skadeomfanget er ikke kjent, men politiet opplyser at de ikke kan utelukke at han er alvorlig skadd.

Øst politidistrikt meldte om ulykken, som skjedde mellom Ringnestunnelen og Tusenfryd, klokken 3.30 natt til fredag.

Vogntoget fraktet en form for flytende avfall eller kloakk som rant utover veibanen. Både avkjøringen fra E18 og fylkesvei 156 Høyungsletta ble da stengt forbi ulykkesstedet.