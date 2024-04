Tallene fra Politidirektoratet viser at det var 9.865 politifolk til sammen i politidistriktene, per 29. februar i år. Det er 345 politifolk færre enn på samme tid i fjor, opplyser Politiforum.

Politiets Fellesforbund arrangerer tirsdag en arbeidsledighetskonferanse. Et hovedfokus for konferansen er at politiet har for lav bemanning, samtidig som det står 447 nyutdannede politifolk uten jobb.

– Hvordan havnet vi her? 447 personer fra de siste fire årene har ikke jobb. Og 400 som går tredjeåret nå vet ikke om det er noen jobber å søke på, sier forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund.

Skatvold løfter fram behovet for et totalforsvar og mer forutsigbarhet.

– Forsvaret skal øke med 600 milliarder, og det er bra for den ytre sikkerheten, men hva med det indre? spør hun.

Politifolk har også varslet demonstrasjon utenfor Stortinget mot kutt i Politiet, opplyser Politiforum. Demonstrasjonen holdes på torsdag.