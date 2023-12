Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er fortsatt ikke kommet til enighet om neste års statsbudsjett.

Lørdag kveld sitter de fortsatt i forhandlinger. Målet er å bli enige så fort som mulig, men det gjenstår ennå arbeid.

NTB får lørdag kveld opplyst fra begge sider at det ikke ligger an til at budsjettavtalen blir presentert lørdag kveld.

SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sa lørdag ettermiddag til NTB at det fortsatt var stor avstand på viktige områder for SV.

– Vi vil ha en budsjettavtale som gir en rettferdig grønn omstilling og som øker kjøpekraften til folk. Vi jobber videre til vi får på plass en avtale som gjør Norge grønnere og mer rettferdig, sa hun.

Nestleder Torgeri Knag Fylkesnes sa lørdag ettermiddag at målet var å bli enig om en budsjettavtale i løpet av lørdagen. Partene må ha enigheten klar innen mandag morgen klokka 8.30. Klarer de ikke det, må finansdebatten utsettes.

SV må forankre en eventuell budsjettavtale i stortingsgruppa før den kan endelig godkjennes. Forhandlingsdelegasjonene til regjeringspartiene har alle fullmakter.