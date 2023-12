Ordfører Anne Lindboe og byrådsleder Eirik Lae Solberg overrekker gaven til elevene torsdag.

Lofsrud skoles kveldstilbud tilbyr ungdommene et sted å være sosial, drive med ulike aktiviteter, eller få hjelp til lekser med voksne til stede.

Prinsens gave gjør at Playstations og spill nå blir en del av tilbudet.

– Vi er glade for at vi gir en gave til barn og unge på Lofsrud i anledning 18-årsdagen til prins Sverre Magnus. Det kveldsåpne tilbudet er en trygg og god arena for de som vokser opp på Lofsrud, og vi håper gaven vil være til glede for de ungdommene som tilbringer mye av fritiden sin der, sier ordfører Anne Lindboe og byrådsleder Eirik Lae Solberg i en pressemelding.