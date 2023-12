– Bremsene er nå på i norsk økonomi, men nøyaktig hvor kraftig dette vil slå ut i sysselsettingen fremover, er usikkert, sier administrerende direktør i Finans Norge Kari Olrud Moen i en pressemelding.

For å opprettholde velferdsnivået må Norge øke antallet arbeidsplasser med om lag 25.000 hvert eneste år fram til 2050. Finans Norges jobbskapertall skal måle hvordan vi over tid ligger an i forhold til dette måltallet.

Jobbskapertallet for 3. kvartal 2023 viser at vi fortsatt ligger foran denne banen, men i mindre grad. Faktisk sysselsettingsvekst det siste året er kun 5.700 over målsettingen.

Veksten har særlig kommet i privat sektor, skriver Finans Norge. I tredje kvartal var over to tredjedeler av sysselsettingsveksten i privat sektor.

– At sysselsettingen øker, men i roligere tempo, er som forventet. Det går fortsatt godt for store deler av norsk næringsliv, men det er grunn til å tro at bremsene nå er på i norsk økonomi. Vi må derfor anta at den avtagende veksten i sysselsettingen vil fortsette, men nøyaktig hvor kraftig dette vil slå ut fremover er usikkert, sier Moen.