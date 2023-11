Avtalen varer ut 2028, skriver Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Dette er en viktig avtale for mediemangfoldet. Den sikrer at vi fortsatt har en kommersiell allmennkringkaster med sterk tilstedeværelse i Bergen. Vi trenger gode redaksjonelle miljøer utenfor Oslo-området. Det gir andre perspektiver, ulike historier og nye stemmer i samfunnsdebatten, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

Kanalen skal fortsatt ha krav om at hovedredaksjonen og sentral nyhetsredaksjon skal være lokalisert utenfor Oslo. De skal også levere daglige nyhetssendinger og norskspråklige programmer for barn og unge.

– I en krevende og urolig tid med økende desinformasjon, trenger vi sterke og seriøse nyhetsformidlere. Jeg er derfor glad for at TV 2 påtar seg oppdraget som kommersiell allmennkringkaster for en ny periode, sier Jaffery.

TV 2 skal bruke minimum 300 millioner kroner på førstegangsvisninger av norsk film og TV-drama i avtaleperioden.

Det er også etablert et regnskapsmessig skille mellom TV 2s allmennkringkastingsvirksomhet og annen virksomhet.