– Det er mye kos med stearinlys, men det kan fort bli veldig ukoselig, påpeker brannvesenet i sosiale medier.

De rykket ut på melding om brann i en firemannsbolig i Tønsberg klokka 22.25 tirsdag. Trolig har et stearinlys antent et bilde som hang på veggen over det.

– Beboer oppdaget plutselig at bildet på veggen i stua sto i flammer. Vedkommende handlet raskt, hekta ned bildet og bar det ut av boligen, sier brannmester Sven Erik Anderssen.

Stearinlyset sto på et skap under bildet. Brannvesenet påpeker at stearin smelter ved 55 grader og fordamper til en brennbar gass ved 200 grader. Nær veken er flammen mellom 1200 og 1400 grader varm.

De ber folk vurdere å bruke LED-vokslys. Hvis du skal bruke levende lys, er rådet klart: Blås det ut hvis du forlater rommet, uansett hvor kort tid du skal forlate det.