Inntil 200 studenter fra bestemte land i Afrika, Asia og Latin-Amerika kan søke på stipendet fordelt over to år, skriver Khrono. Ordningen innføres etter at regjeringen innførte skolepenger for utenlandske studenter i fjor.

– 100 stipender i året er altfor lite. I 2022 ble 2500 studenter fra land utenfor EU/Sveits tatt opp til masterstudier i Norge. Disse stipendene som nå lanseres, er et veldig lite plaster på et stort sår, sier leder av Norsk studentorganisasjon Oline Sæther til NTB.

Norsk stipendordning for studenter fra utvalgte partnerland (Norstip) gjelder i 38 land. Ordningen er finansiert over Utenriksdepartementet.

Søkerne må være i alderen 20 til 30 år, og studentene må reise tilbake til hjemlandet etter endt utdanning. Også dette er NSO svært kritiske til.