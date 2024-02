Frp får dermed oppslutning på 16,4 prosent, ifølge målingen som er gjort av Norstat på oppdrag fra Dagbladet og Vårt Land.

Frp ligger kun 1,9 prosentpoeng bak Arbeiderpartiet. Høyre er på sin side fortsatt klart størst, men mister 2,2 prosentpoengs oppslutning.

– Jeg tror velgerne forstår at dersom det skal bli reell forandring med økt frihet, lavere skatter og avgifter, at eldre og syke skal prioriteres og bedre integreringspolitikk, så er Frp det eneste alternativet til dagens regjering, sier partileder Sylvi Listhaug til Dagbladet.

Meningsmålingen gir et knapt flertall på 85 mot 84 til de rødgrønne partiene, dersom man inkluderer MDG på den siden. Dette skyldes blant annet at KrF måles under sperregrensa.

Norstat har utført målingen fra 19. til 24. februar på oppdrag fra Vårt Land og Dagbladet. Det er 985 respondenter, hvorav 724 har oppgitt partipreferanse. Feilmarginene ligger mellom 0,4 og 3,2 prosentpoeng.

Partienes oppslutning som følger, endring i parentes: H: 25,1 (-2,2), Ap: 18,5 (+0,6), Frp: 16,4 (+4,2), SV: 10,6 (-1,4), Sp: 6,4 (-0,1), Rødt: 6,2 (+0,7), V: 4,9 (-0,6), MDG: 4 (-0,8), KrF: 3,6 (-0,1), Andre: 4,2 (-0,3).