Terrorsiktede Anders Østensvig Dale (45) fra Nesodden må ifølge avisa møte i retten hos houthiene i Jemen, beskyldt for to drap. Han avviser anklagene via sin søster.

Hans advokat Patrick Lundevall-Unger bekrefter opplysningene om drapsanklager overfor NRK.

Dale reiste fra Norge til Jemen i 2011. I juli 2014 opplyste PST at de hadde siktet og etterlyst ham fordi han hadde sluttet seg til den jemenittiske grenen av al-Qaida. Da ble det også kjent at Dale var ført opp på amerikanske myndigheters liste over globale terrorister. Han ble pågrepet i Jemen i mars 2022.