– Vi i komiteen er opptatt av at vi gjør det vi kan for å minimere sjansen for at dette kan skje på nytt. Dette bør vi gjøre gjennom forbedringer i regler og rutiner, samt at vi sikrer offentligheten og pressen innsyn i prosessene for å bidra til at potensielle fremtidige saker avdekkes, sa saksordfører Grunde Almeland (V) da han la fram kontrollkomiteens innstilling om habilitetssakene knyttet til flere tidligere regjeringsmedlemmer.

Komiteen foreslår flere endringer i reglene og rutinene. Blant annet ber de regjeringen gjøre en analyse om hvordan departementene driver opplæring om habilitetsregelverket, og vurdere å utforme en felles praksis.

De ber også regjeringen om å gjøre endringer i habilitetsreguleringen i forvaltningsloven.

– Videre ber vi regjeringen vurdere å innføre en rutine om å skriftliggjøre habilitetsvurderinger gjort av statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere, samt vurdere en større grad av åpenhet om habilitetsvurderinger som foretas i departementene av politisk ledelse i departementene.

Til slutt bes regjeringen om å gjennomgå gjeldende rutiner og regelverk, og på hvilket nivå de skal reguleres.