– Jeg setter virkelig pris på tilbakemeldinger fra studenter og trodde vi hadde en ærlig, god klasseromsdiskusjon. Tydeligvis ikke, basert på tilbakemeldingen etter økten, skriver Tangen på LinkedIn mandag morgen, der han deler det kritiske brevet fra BIs foreleser.

Oljefondssjefen gjestet et videreutdanningskurs for studenter som går retorikkprogrammet BI Executive i januar. Der førte studentenes analyser av Tangens taler og medieutspill til uenigheter mellom dem og oljefondssjefen, skriver Dagens Næringsliv.

Oljefondet hadde selv bedt om ærlige tilbakemeldinger etter besøket. Det kom i form av et krast brev fra BIs foreleser, som blant annet omtaler oljefondssjefens oppførsel mot studentene som «hersketeknikk» og skriver at han hadde «lav selvbevissthet» i møte med studentenes analyser.

– Det var Nicolai selv som ba om analyser av effekten av taler og prestasjoner, for å få feedback på hvordan de kunne bli bedre, men det framsto dessverre for klassen som dere helst ønsket å få bekreftet deres egen oppfatning, skriver foreleseren.

– Splitt og hersk hører ikke hjemme i et klasserom.

Oljefondet bekrefter at Tangen uttrykte uenighet med noen av studentene, men at de er overrasket over foreleserens tilbakemeldinger da de selv opplevde besøket som en «respektfull seanse med stor takhøyde».