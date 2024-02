– Hvis jeg hadde vært kommunepolitiker i dag, så hadde jeg ikke kjøpt inn Ipad til førsteklassingene. Da ville jeg heller investert i bøker, sier utdanningspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF til Klassekampen.

Partiet ønsker en endring av opplæringsloven, der det slås fast at trykte lærebøker er det sentrale læremiddelet i skolen, mens digitale læremidler er et supplement.

– Mange steder er det nå motsatt, sier Ropstad.

Partiet fremmer torsdag et representantforslag i Stortinget der de også ber om en større bevilgningsøkning til trykte lærebøker og skolebibliotekene.

Ropstad synes det er foruroligende at skjerm er mer utbredt i de lavere trinnene.

– Dette er et mønster stikk i strid med forskning, som viser at de negative effektene av lesing på skjerm er størst for de yngste elevene, sier Ropstad, som ønsker seg en skole der det er mye mer fri lek for de yngste, mindre skjerm, og mer kos med bøker.

Ropstad understreker at digitale læremidler skal være tilgjengelig og brukes når det er riktig, for eksempel ved tilpasset opplæring og for elever som sliter med dysleksi, samt til prosjektarbeid og informasjonshenting.

Hele 40 prosent av alle norske grunnskoleelever er i dag utstyrt med Ipad, noe som betyr at det ligger rundt 252.000 slike nettbrett i norske klasserom