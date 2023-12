Politiet rykket ut til hendelsen rett etter klokken 1 natt til julaften.

To personer skal ha blitt utsatt for vold av flere andre personer, og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet. En av disse er kjørt til sykehus for videre sjekk og behandling. Skadeomfanget er ikke kjent.

Totalt er fem personer pågrepet og kjøres til arresten etter mistanke om at de har stått bak voldsutøvelsen, skriver Agder politidistrikt på X (tidligere Twitter).

Det er så langt uklart hva som har skjedd, men politiet jobber med å få oversikt.