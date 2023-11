Jobben med rivingen og erstatningen vil tilsvare nær 4,8 milliarder norske kroner. Arbeidet starter tre år etter at et flertall i det danske folketinget vedtok at dansk mink skal avlives for å hindre en mulig mutasjon av koronaviruset.

De fleste gårdene ligger i Vest- og Nordjylland, og arbeidet med å rive de ti første gårdene har startet, skriver samferdselsminister Thomas Danielsen (V) og matminister Jacob Jensen (V) i en felles uttalelse.

– Det er bare rett og rimelig at minkoppdretterne og deres familier nå kan se fram til en verdig avslutning på en uverdig prosess som har fått store menneskelige konsekvenser for de berørte familiene, heter det i uttalelsen.

Bygningsstyrelsen, som er den Danmarks største eiendomsvirksomhet og byggherre, beskriver arbeidet med å rive de mange gårdene som den største riveoppgaven i dansk historie i nyere tid.

Så langt har 220 minkoppdrettere søkt om å få gårdene sine revet. Styret forventer at flere vil søke, siden det er kommet inn totalt 1227 søknader om erstatning.

Rundt 90 gårder er gjennomgått med tanke på erstatning og påfølgende riving.

Riving av gårder kan først starte når oppdretternes erstatningssaker er avgjort. Når det har skjedd, får de gården sin revet.