Et brev med 16.201 underskrifter ble tirsdag overlevert til energi- og miljøkomiteen på Stortinget. I brevet blir det bedt om stans i åpningen for gruvedrift på havbunnen i norske farvann, skriver WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

Ti norske miljøorganisasjoner står bak brevet, der de også krever at regjeringen jobber aktivt internasjonalt for å hindre at slik gruvedrift settes i gang.

– Vi mener at åpningsprosessen må stanses umiddelbart. Vi har altfor lite kunnskap om konsekvensene en slik industri kan få både på dyreliv og de sårbare økosystemene i dyphavet. De kan bli katastrofale. Engasjementet vi nå ser, med over 16.000 underskrifter på kort tid, viser at dette er en risiko det norske folk ikke vil ta, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.