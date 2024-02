Mannen i 40-årene er av Oslo tingrett dømt til sju måneders fengsel og en bot på 75.000 kroner. Han var tidligere domfelt for grovt skattesvik, og straffen ble ilagt som en tilleggsdom.

Mannen var styreleder og daglig leder i et selskap som drev med taktekking. Under en kontroll avdekket Skatteetaten feil i regnskapene, og etaten mistenkte skattesvik som følge av ulovlig fradrag for inngående merverdiavgift på bakgrunn av fiktive fakturaer.

Han ble også dømt til inndragning av 890.682 kroner, samt tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og til å være daglig leder for en periode på fem år.

I samme dom ble en annen estisk mann dømt til fengsel i 45 dager og 13.000 kroner i bot for grovt skattesvik. Mannen var daglig leder og styreleder i en virksomhet som drev med hyttebygging.

Han ble dømt til inndragning av 130.000 kroner, samt tap av retten til å drive selvstendig næringsvirksomhet og til å være daglig leder for en periode på to år.

Dommen er ikke rettskraftig. Begge mennene har anket dommen.