Lærlingsenteret for bygg- og elektrofag er et samarbeid mellom flere ulike opplæringskontorer, og tilrettelegger for lærlinger som skal opp til fag- og svenneprøver innen byggfag, tekniske byggfag og elektrofag. Senteret ble etablert i 1983 og er i dag lokalisert på Kuben Yrkesarena i Oslo.

– Kronprinsens tilstedeværelse vil markere en takknemlighet til både lærlinger, instruktører og alle involverte i fagopplæringen, skriver Læringsenteret i en pressemelding.

– Ikke minst vil det også gi et signal til foreldregenerasjonen som i disse dager gir råd om utdanning til sine håpefulle, legger de til.

Søknadsfrist for å videregående skole er fredag 1. mars.