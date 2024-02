I fjor sommer sa helsemyndighetene at det skulle legges til rette for at denne gruppen kan bli blodgivere, etter samme kriterier som for heterofile. Nå er endringen forsinket.

– Helsedirektoratet har jobbet for at endringen skulle tre i kraft ved årsskiftet. Det klarte vi ikke, noe som er sterkt beklagelig. Vi kan heller ikke si når dette blir klart, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Guldvog sier at det har dukket opp nye problemstillinger som må avklares. Blant annet skal det hentes inn mer kunnskap fra land som allerede har innført ordningen. En arbeidsgruppe skal dessuten utrede mulige endringer av både testmetoder og testregimer.

– Arbeidet med å iverksette anbefalingen fra Folkehelseinstituttet viste seg mer krevende enn vi hadde forutsett, blant annet fordi fagmiljøene i blodbankene og vårt fagråd, Transfusjonsrådet, har pekt på en del problemstillinger som må utredes bedre før endringene kan gjennomføres, sier Guldvog.