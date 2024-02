I et intervju med Aftenposten kaller han dette for en «trumpifisering» av den norske debatten om Gaza, og han mener deler av venstresiden opptrer uredelig i debatten om Norge skal boikotte Israel eller ikke, skriver avisen.

– Jeg mener deler av venstresiden bevisst forsøker å skape et inntrykk av at regjeringen ikke gjør noen ting for palestinerne. Det er veldig feil. Og jeg mener det er farlig, sier han.

Et bredt flertall i Stortinget bestående av Ap, Sp, Høyre, Frp og KrF sa i forrige uke nei til nesten 40 ulike boikottforslag. Rødt, SV og MDG – og delvis Venstre – sto bak forslagene. Barth Eide mener at venstresiden prøver å framstille dette som om regjeringen gjør for lite for palestinerne.

– Og de gjør dette mens de vet at Norge ligger helt i front internasjonalt med tiltak, med å forlange våpenhvile og å påpeke folkerettsbrudd fra begge parter.

Han mener dette treffer en opinion som naturlig nok er svært opprørt over lidelsene på Gaza og skaper et galt inntrykk, og sier han lenge fryktet for en polarisering i Norge rundt krigen i Gaza. Men han trodde usaklighetene skulle komme fra ytre høyre, sier han.

– Og så er jeg enig i at det bør gjøres mer. Så lenge krigen pågår, er det ikke gjort nok. Men: Norge gjør veldig mye. Og da blir det veldig feil at de samme partiene angriper oss for ikke å gjøre noe, bare fordi vi ikke stemmer på deres forslag om å boikotte Israel, sier utenriksministeren.

Utenrikspolitisk talsperson Ingrid Fiskaa i SV er ikke enig.

– Nå må han gi seg. Vi har gitt ros til regjeringen og Eide for det de faktisk har gjort. Vi har ikke kritisert regjeringen for ikke å ha gjort noe, men for ikke å gjøre nok, sier hun.