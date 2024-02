Høyre og Venstre vil fortsatt avkriminalisere brukerdoser med narkotika. Frp var med på å senke rusreformen sist gang. Nå varsler KrF at også de vil gjøre alt for å stoppe en ny reform, skriver Klassekampen.

– Høyre har det samme standpunktet på rusfeltet som de hadde for tre år siden. Vi vil avkriminalisere bruk og besittelse av små mengder narkotika til egen bruk. sier Sandra Bruflot, stortingsrepresentant fra Høyre.

Venstres stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik sier de vil fortsette å kjempe for rusreformen. Men verken KrF eller Frp vil være med på noen slags liberalisering.

Kjell Ingolf Ropstad i KrF, som i 2021 stemte for Høyres rusreform da KrF satt i regjering, sier de vil gjøre alt de kan for å stoppe Høyre og Venstres planer.

– Det vil være en veldig viktig sak for KrF å stoppe det, sier Ropstad.

Frp som var med på å stanse rusreformen i 2021 da de stemte den ned i Stortinget sammen med Ap og Sp, sier at det i årene fremover kommer til å være viktig for dem å holde fast ved at narkotika ikke skal avkriminaliseres.

– Frp er tydelige på hvor vi står. Vi ønsker ikke å åpne for liberalisering og definitivt ikke noen form for legalisering, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Frp.