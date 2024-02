Mannen fra Møre og Romsdal er tiltalt for voldtekt av barn under 14 år og for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, skriver NRK.

Ifølge tiltalen gjennomførte mannen flere overgrep mot to jenter som han var stefar til, og dette skal ha skjedd over flere år. I tillegg ble noen av overgrepene filmet og lagret, ifølge tiltalen.

Mannen er også tiltalt for å ha oppbevart disse videoene.

40-åringen ble arrestert i september i fjor, men ble etter hvert sluppet fri fra varetekt fordi det ikke lenger var fare for bevisforspillelse.