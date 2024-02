– Norge ligger langt bak når det gjelder tilgang til offentlige toaletter. Dette var dråpen som fikk begeret til å renne over for oss, sier generalsekretær i Mage-tarmforbundet, Mads Johansson, i en pressemelding.

I 2021 satte Oslo kommune ut 45 midlertidige toaletter på 24 steder rundt om i byen. Når bystyret vedtok budsjettet for 2024 i desember, ble det klart at det skal kuttes 4,2 millioner kroner i tilbudet.

– Publikumstilbudet er godt brukt, og etaten skulle gjerne sett at dette hadde vært videreført, skriver Bymiljøetaten i sin konsekvensutredning av budsjettforslaget.

Ifølge en kartlegging uført av Aftenposten i 2022, er Oslo den hovedstaden i Nord-Europa med dårligst tilgang på offentlige toaletter.

Johansson frykter at det vil bli umulig for mange å benytte seg av uteområdene når bystyret fjerner toalettene. I klagen til Diskrimineringsnemnda peker Mage-tarmforbundet på at kommunen bryter plikten til universell utforming.

Forbundet peker også på at det i kommunens egen strategi står at alle skal kunne benytte kommunens utearealer.

Byråden som har ansvaret for toalettdekningen, Marit Vea (V), sier hun er i ferd med å se på løsninger med midlertidige toaletter ved strender, i parker og marka i Oslo i sommerhalvåret.