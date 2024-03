Lørdag 26. august i fjor ble en mann i 20-årene siktet for drap etter at en kvinne i 20-årene ble funnet drept ved en bolig i Stjørdal sentrum, skriver Adresseavisen.

Den avdøde var mannens kone, og de hadde mindreårige barn sammen.

– Kvinnen var også tolv uker på vei, har politiadvokat Christian Spets i Trøndelag politidistrikt opplyst til avisen tidligere.

Påtalemyndigheten har nå tiltalt ektemannen for drap på kona. De mener at han drepte kona med flere knivstikk.

Mannen tiltales også for grov mishandling, ifølge tiltalen fordi barna var i boligen og «måtte (...) være til stede og være vitne til at han knivstakk moren».

Mannens forsvarer, advokat Knut-Erik Storlykken Søvik, sier at den tiltalte mannen erkjenner straffskyld for drapet, men at han foreløpig ikke er bedt om å ta stilling til skyldspørsmålet for grov mishandling.