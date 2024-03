Mulig kjennelse i utleveringssaken mot Julian Assange

Det er ventet at Wikileaks-grunnlegger Julian Assange (52) vil få vite om han unngår å bli utlevert til USA eller om USA får medhold i begjæringen om utlevering.

Dersom han blir utlevert til USA, risikerer han å bli tiltalt for spionasje.

Saken var oppe til behandling i domstolen High Court i London i februar, og kjennelsen ventes å komme tirsdag, ifølge domstol-dokumenter.

Lagerfelds leilighet selges

Leiligheten til den avdøde motemogulen Karl Lagerfeld skal selges på auksjon, med en veiledende pris på rundt 60 millioner kroner.

Treromsleiligheten ligger i en bygning fra 1600-tallet på Quai Voltaire, og har utsikt over elven Seinen og kunstmuseet Louvre. Den er 260 kvadratmeter stor, og har et 50 kvadratmeter stort omkledningsrom.

Nye muligheter og drakter for fotballandslaget

Etter at Norge tapte fredagens privatlandskamp mot Tsjekkia, er det duket for nye muligheter for Ståle Solbakken, Martin Ødegaard og resten av herrelandslaget i fotball, når Slovakia gjester Ullevaal stadion.

Dette blir også kampen hvor de nye hjemmedraktene skal tas i bruk for første gang. Mot Tsjekkia måtte Norge spille i bortedrakter, da de nye hjemmedraktene ennå ikke hadde ankommet.

Solbakken har også bekreftet at Julian Ryerson og Mohamed Elyounoussi starter kampen.

Veien til Ullevaal starter

Klokken 12 presenterer Norges Fotballforbund oppsettet for første runde i norgesmesterskapet i fotball for menn.

Etter at det siste ukene har vært gjennomført kvalifisering, er det nå 128 lag som er klare for den første runden. 44 av disse lagene har kvalifisert seg, mens 84 lag er direkte kvalifiserte til første runde.

Cupfinalen spilles på Ullevaal stadion 7. desember.

De nominerte til Gullrutens Fagpris 2024 offentliggjøres

Gullrutens fagpris deles ut på Rockefeller i Oslo 15. april.

Prisutdelingen hedrer fagfolkene som står bak de ulike TV-produksjonene og det skal totalt deles ut 27 priser.