En forbipasserende bil ringte etter ambulanse etter at de fant den skadde kvinnen langs veibanen i 19.30-tiden lørdag kveld. Det var ambulansen som varslet politiet ettersom de ikke forsto hva som hadde skjedd med kvinnen.

– Politiet rykket ut og fant en kvinne i 40-årene som ikke kunne gi forklaring. Hun var inn og ut av bevissthet, og det ble gjort funn av litt blod ved henne, opplyser politiadvokat Per Steinar Bungum i Sørøst politidistrikt til NTB.

Ifølge politiet hadde kvinnen flere beinbrudd, og hun ble sendt til Ullevål sykehus. Tilstanden hennes beskrives som stabil.

Flere hypoteser

– Det er flere mulige forklaringer på hva som har skjedd. En av politiets hypoteser er at hun har blitt påkjørt, men vi holder alle muligheter åpne, sier Bungum.

– Trafikantene som fant henne, ga kvinnen et pledd og ringte ambulansen og gjorde alt som de skulle. Vi har ikke oversikt over hvor kritiske kvinnens skader er, legger han til.

Politiet ber personer som kan ha vært i området langs Vestre Ådals vei ved Nordre Semmen i Ringerike mellom klokken 18 og klokken 19.45 lørdag kveld, ta kontakt.

Lite trafikkert vei

Veien er ikke veldig trafikkert og ligger utenfor tettbebygd strøk.

Kvinnen som ble funnet skadd, er selv bosatt i Ringerike, ifølge politiadvokaten. Politiet antar at hun har vært alene i forkant av hendelsen, og de vet hvem hun er.

– Det er ikke grunnlag for å slå fast at det har skjedd en straffbar handling i forbindelse med kvinnens skader, men det er likevel viktig å innhente informasjon for å avklare dette, opplyser Sørøst politidistrikt på X/ Twitter.