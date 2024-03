Persbrandt spiller den adelige, kontrollerte, veltalende Hammarskjöld i storfilmen av samme navn, som fredag går opp på norske kinoer – etter å ha trukket over en kvart million svensker til kinoene.

Noen anmeldere har innvendt at filmen tegner for mye av et heltebilde, noe Mikael Persbrandt nærmest fnyser litt av:

– Om man med helt mener en som ofrer seg selv, både fysisk og psykisk, så gjorde han det. Det var et offer han gjorde.

Ensomt siste år

Det var til en høy pris, ifølge filmen – der seerne møter Dag Hammarskjöld i det som skulle bli det siste året av hans liv. Hjemme om nettene skriver han ned sine innerste tanker – ofte mørke, på søken etter Gud og en mening.

Det skjer i en slags dag- og poesibok som publiseres etter at han dør i Kongo i 1961, når flyet hans etter alt å dømme blir skutt ned av krefter som ikke ønsket hans inngripen, midt under den kalde krigen.

«Hjemme» er en kjølig elegant New York-leilighet, ikke langt unna FN-kontoret. Når en venn fra ungdommen slipper inn og spør om han ikke er ensom, svarer filmens Hammarskjöld at han slettes ikke bor der alene: Der er også butleren, livvakten Bill – og en liten ape kalt Mr. Greenback.

Motspiller med hale

Når Hammarskjöld hamrer ned linjer på skrivemaskinen som «be om at din ensomhet blir sporen til å finne noe å leve for … stort nok til å dø for», så vimser Mr Greenback fritt rundt – når den da ikke inntar plassen på sin herres skulder.

– De sier gjerne at du aldri skal ta sjansen på å spille mot barn eller dyr. Men det er den motspilleren jeg fikk best kontakt med under hele filminnspillingen, hevder Mikael Persbrandt og ler godt.

Han varmer merkbart opp når den firbeinte motspilleren blir tema, der han iført nesten like korrekt dress som filmens Hammarskjöld og sitt karakteristisk lett ironiske uttrykk møtte norsk presse onsdag.

Konge og røver

Mikael Persbrandt smiler skrått på spørsmål om eventuelle likhetspunkter med sin rollekarakter For de er ikke mange – mellom en slottsoppvokst diplomat og en toroms-i-blokk-oppvokst skuespiller.

– Det er skuespillerens privilegium: Å få spille både konge og røver. Den eneste likheten jeg kan kjenne meg igjen i, er at der jeg føler jeg kun har kontroll over livet mitt når jeg står på scenen eller foran kamera, så brant Hammarskjöld som sterkest når han sto på talerstolen i episentrum. Det er en spillbar dialektikk.

Persbrandt skulle gjøre en mann av kjøtt og blod av det som allerede var en helt. Han minner om at Hammarskjöld styrte FN da organisasjonen var på sitt aller mest kraftfulle, og var en superstjerne i sin sterkt trøblete samtid – der han tok på seg å skulle bekjempe kolonialismen i Afrika.

– Han har lenge vært ute av syne for mange. Men med filmen fant mange i Sverige, også unge, fram til ham – slik de også gikk og så «Oppenheimer».

Skjulte legningen

Men når det skal bli biografisk drama, så tas det gjerne kunstneriske friheter. Blant annet lot regissør Per Fly og filmteamet en fiktiv karakter kalt Peter Levin figurere i filmen for å symbolisere de to nære, mannlige vennene Hammarskjöld hadde da han var yngre, og mer enn hinte om FN-toppens skjulte legning.

– Vi leste brevene de utvekslet på 1920-tallet, de var kjærlighetsfulle og kunne vært skrevet i dag, sier filmens produsent Patrick Ryborn og understreker:

– Slik vi anser det, ligger det meste i sannhetens tegn.

Familiens støtte

Så støtter da også Hammarskjöld-familien opp om filmen og kom på premieren. Caroline Hammarskjöld, som forvalter arven etter sin morfars bror blant annet gjennom stiftelsen Hammarskjöld Inversio , var med på innspillingen.

Mikael Persbrandt forteller at han har møtt mange diplomater i krigsherjede og urolige områder sine år som Unicef-ambassadør, noe som har tatt ham blant annet til Afghanistan og Haiti.

– De er ofte ensomme. De spiser hver middag som den siste, for noen steder kan den bli det. De lever liv der det er lite plass for familie. Dags legning gjorde ham ekstra ensom, sier Persbrandt.

Sloss for fred

Filmen maner fram det som kunne blitt – der Hammarskjöld er på besøk hos venner i Skåne og kjøper nabogården, dit han tenker å flytte året etter, når FN-vervet er til ende. I filmen får vennen Levin et siste brev fra ham, postet fra hotellet i daværende Leopoldville i Kongo, som tyder på det.

Men Hammarskjöld ender sitt liv natt til 18. september 1961, underveis i å forhandle fram en fredssamtale i utbryterregionen Katanga. I filmen er man tydelig på hva man mener skjedde: Flyet hans skytes ned av et annet fly, i regi av leiesoldater, med stormaktene lurende i bakgrunnen.

– Vi brukte de samme kildene som FNs pågående etterforskning av flystyrten. Men arkivene til USA og Belgia kommer aldri til å bli åpnet, mener produsent Ryborn.