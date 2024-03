Ifølge E24 vurderer både staten og Stordalen å anke.

– Skatteetaten er tilfreds med at tingretten har kommet til at det er grunnlag for gjennomskjæring, og at nesten 95 prosent av den innbetalte kapitalen på 3 milliarder er avskåret, sier Nils Sture Nilsson, som er Skatteetatens advokat.

Stordalen ble representert av advokat Kaare Andreas Shetelig.

– Det er gledelig at Stordalen får medhold i at den kapitalen som var i behold, ligger fast, men Stordalen er skuffet over at retten skjærer gjennom regelen for øvrig. Nå skal først dommen analyseres. Så må vi komme tilbake til om den påankes, sier Shetelig.

Kjøpte selskap i 2013

Bakgrunnen for rettssaken i Oslo tingrett er at staten har krevd flere hundre millioner kroner i ubetalt skatt fra Stordalen, som har bestridt kravet.

Striden løper tilbake til 2013, da hotellkongen kjøpte holdingselskapet Oslo Properties AS, senere omdøpt til Strawberry Fields. Siden da og fram til 2021 mener Skatteetaten at Stordalen har tatt ut over 800 millioner kroner i skattefritt utbytte fra selskapet.

Nektet for brudd på regler

I 2022 kom Skatteklagenemnda med et vedtak som sa at disse utbetalingene slett ikke skulle vært skattefrie. Skatteetaten har derfor krevd at Stordalen tilbakebetaler over 200 millioner kroner.

Milliardæren nekter for å ha brutt skattereglene og avviser at han kjøpte selskapet i 2013 for å utnytte en gunstig skatteposisjon.