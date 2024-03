Etter at nesten to tredjedeler av mars er unnagjort, ligger månedsprisen i Nord-Norge på 55 øre per kilowattime. Rekorden for mars måned er fra 2011, da prisen lå på 50 øre, melder Europower.

Tirsdag stiger prisene i Nord-Norge ytterligere, til i overkant av 57 øre per kilowattime i snitt.

Hittil i mars 2024 har differansen mellom Oslo og Nord-Norge bare vært på 14 øre per kilowattime. Det er en mindre forskjell enn i de tre foregående årene, ifølge Europower.