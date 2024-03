Fondet Nordea Norge Verdi ble kåret til det beste norske aksjefondet, mens Nordea Enhanced Growth ble kåret til det beste globale aksjefondet, skriver Dagens Næringsliv.

Førstnevnte forvaltes av Robert Næss og ble også i 2014 valgt som vinner av kåringen.

– At vi nok en gang mottar prisen, viser at strategien bak det aktivt forvaltede fondet er solid og gir god avkastning over tid, sier Næss til DN.

Morningstar undersøker fondenes historiske prestasjoner over de siste fem kalenderårene, med særlig vekt på 2023.

– Prisene anerkjenner de fondene og kapitalforvalterne som har tjent investorer godt på lang sikt, og som Morningstars Manager Research-team tror vil være i stand til å levere konkurransedyktig, risikojustert avkastning over tid, heter det i en pressemelding fra det amerikanske analysebyrået.

Ellers ble KLP AksjeEuropa Indeks beste europeiske aksjefond, XACT Norden ble beste nordiske aksjefond, og Odin Europeisk Obligasjon ble beste rentefond.