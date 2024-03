«Vi betaler for din internasjonale flyreise, så du kan utforske fantastiske plasser som Antarktis», skriver selskapet på sine hjemmesider, ifølge E24.

I en Google-annonse skriver selskapet at flyreisene kommer gratis med på utvalgte avganger i 2024. Der beskrives turen som «en bærekraftig reise».

Det er miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender helt uenig i.

– I Antarktis smelter snøen med 150 milliarder tonn i året. Her utspiller mye av klimakrisen seg. Det er da paradoksalt å se at Hurtigruten, som fronter seg selv som et bærekraftig selskap, driver lokketilbud til sine kunder med gratis flyreiser, sier leder Anja Bakken Riise.

– Dette er så langt unna bærekraftig reising som du kommer.

Pressetalsperson Johnny Stanley-Brown i Hurtigruten Expeditions påpeker at ekspedisjonscruisene reiser til noen av verdens mest avsidesliggende steder.

– Praktiske alternativer til flyreiser til Antarktis er foreløpig vanskelig å oppdrive. Hurtigruten Expeditions fortsetter å utfordre alle internasjonale flyselskaper til å sammen med oss investere i bærekraftige løsninger, noe som igjen reflekterer vår dedikasjon til å verne om natur, svarer han på kritikken.