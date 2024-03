– En del av Russlands mål med krigen, er splittelse mellom og innad i europeiske land slik at støtten til Ukraina går ned. Det har vi unngått i Norge til nå. Vi tar ansvar i fellesskap gjennom et bærekraftig nivå på ankomster, og unngår å sette grupper opp mot hverandre, sier arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

I løpet av årets første ni uker kom det rundt 44 prosent færre fordrevne fra Ukraina enn i samme periode i 2023, ifølge tall fra Utlendingsdirektoratet.

Antallet som kom til Norge i februar i år, er det laveste siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina startet i februar 2022.

– Norge skal fortsette å stille opp og ta sin del av ansvaret for hjelpe, men vi er opptatt av at ankomstene skal være bærekraftige over tid. Derfor har regjeringen tatt grep for å fortsette å ha kontroll på innvandring og integrering i Norge. Nå ser vi at tallene går betydelig ned og at tiltakene har hatt effekt, sier Brenna.