Kontrakten er inngått med det finske selskapet Patria, som leverer både til Sverige og Finland. Kontrakten har en verdi på rundt 1,2 milliarder kroner.

Protector-våpenstasjonene skal leveres til Patrias Common Armored Vehicle Systems (CAVS), som er et pansret og modulært kjøretøy. Patria skal levere 321 slike kjøretøy til det svenske forsvaret.

Leveransene starter fra 2025 og varer inn i 2030-årene.

– I Kongsberg er vi glade for å jobbe tett med Patria for å styrke forsvarsevnen til Sverige og Finland. Valget av felles militært utstyr blant nordiske land sikrer militær interoperabilitet og økt logistisk effektivitet, sier Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace.

– Denne avtalen gir en unik mulighet til å levere våpensystemer for å betjene behovene til flere land under én kontrakt og er nok en milepæl for det internasjonale CAVS-programmet, sier Esa Rautalinko, administrerende direktør i Patria.

Kongsberg Defence & Aerospace, som er en del av Kongsberg Gruppen, har fram til i dag levert mer enn 20.000 slike våpensystemer til 28 ulike land.