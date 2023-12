Enkelte av forholdene skal ha pågått over flere år fra tidlig 2000-tall, skriver Bergensavisen.

Tiltalen omfattet overgrep mot to fosterbarn, ei jente og en gutt, samt ei nabojente.

Jenta kom til fosterforeldrene i 1993 som spedbarn, og da hun var blitt tenåring i 2007, tok hun kontakt med helsesøster og fortalte at fosterfaren hadde utsatt henne for overgrep. Helsesøsteren tok kontakt med barnevernet, som valgte å ikke varsle politiet, skriver Bergens Tidende.

Først i 2021 begynte det å skje ting, da en kvinne som var nabo til mannen, fortalte at hun var blitt utsatt for overgrep siden hun var seks år gammel. Overgrepene mot fosterjenta skal ha foregått fra hun var åtte til 14 år gammel. Under etterforskningen ble også en tenåringsgutt som var fosterbarn i det samme hjemmet, avhørt.

Mannen har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og i retten sa han at det hele er et komplott.

Hordaland tingrett ble imidlertid ikke overbevist, og la også vekt på at det på mannens mobil ble funnet spor av bilder som viser seksuell aktivitet mellom menn og tilsynelatende svært unge jenter/ungdommer. Han erkjente også å ha benyttet søkeordet «young» på pornonettsider.

Mannen ble derfor dømt etter tiltalen til en straff på fire år og seks måneder. Han er også dømt til å betale fosterdatteren 200.000 kroner i oppreisningserstatning og 180.000 kroner til den andre kvinnen.