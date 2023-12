Semifinale i håndball-VM

Det norske kvinnelandslaget møter danskene i VM-semifinalen i den danske byen Herning. – Det blir to gode lag som møtes. Selvfølgelig er det ekstra gøy å spille mot Danmark i Danmark. Det har stort sett gått bra i Boxen, og jeg har mange gode opplevelser derfra, sier Nora Mørk – som sammen med flere andre til daglig spiller i Danmark. Danskene har ikke vunnet ett mesterskap siden OL i 2004, mens Norge står med 13 titler.

Yngvar Numme bisettes i Sandefjord kirke

Yngvar Numme, altmuligmann innen showbiz, døde 25. november, 79 år gammel. Dizzie Tunes-lederen sang, skrev, klovnet og regisserte gjennom en lang karriere. Alle som ønsker å ta farvel, er velkommen til seremonien. Bisettelsen starter i Sandefjord kirke klokken 13.

NTNU-rektor kalt inn på teppet

Styret i NTNU har kalt inn til ekstraordinært styremøte for å behandle én sak: Rektor Marit Borgs håndtering av to forskeres debatt om kjernekraft i Norge. Forskningsministeren har støttet de to forskerne, men sier det er styret som avgjør rektorens skjebne.

Pensjonsreformen legges fram

Når arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) legger fram stortingsmelding om pensjonsreform i dag, blir det uten å svare på det mest betente spørsmålet – hva man skal gjøre med «sliterne». I stedet skal det settes ned et eget utvalg som skal se nærmere på ordningene for denne gruppen. Partene i arbeidslivet inviteres også med i arbeidet med å finne en løsning.

WHO-sjefen om verdens helse

Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus, orienterer om globale helseutfordringer. I september var han bekymret for en ny koronabølge. I det siste er det krigen i Gaza som har stått i sentrum for bekymringene. Pressekonferansen foregår fra klokka 15.30 i Genève i Sveits.

EU-toppmøte avsluttes i Brussel

Siste dag av EU-toppmøtet foregår i Brussel. På dagsordenen står blant annet ny stor støttepakke til Ukraina. I går kveld kom den overraskende nyheten om at EU åpner medlemskapsforhandlinger med Ukraina og Moldova.