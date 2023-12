Det skriver rederiet i en børsmelding tirsdag.

– Sikkerheten for våre folk er vår øverste prioritet, sier toppleder Lasse Kristoffersen.

I børsmeldingen skriver rederiet at de omdirigerer alle skipene sine til å ta ruten rundt Afrika på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen i Rødehavet.

Endringen i seilingsmønster vil medføre at skipene vil bruke mellom en og to uker lenger enn hva de ellers bruker for å nå sine ankomsthavner.

– Flere fartøyer har blitt omdirigert, og Wallenius Wilhelmsen har ingen fartøy i eller på vei til området. Selskapet er i tett dialog med berørte kunder og aksjeeiere om endringer i tidsplanene, sier Kristoffersen.