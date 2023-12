– Vi har tett dialog og samarbeid med Europa i en tid med store politiske og sosiale omveltninger. Krigen i Ukraina gjør at mange søker beskyttelse også hos oss. Regjeringen skal fortsatt ha kontroll med innvandring og integrering i Norge, sier Brenna til NTB.

Derfor er det EUs håndtering av flyktninger fra Ukraina som blir hovedtema når hun er på plass i Brussel onsdag.

– I samtalene med EU-kommisjonen vil jeg forsikre om at Norge skal fortsette å stille opp for Ukraina og de som må flykte fra et land i krig. Samtidig må vi ha et bærekraftig nivå på ankomstene. Regjeringen følger situasjonen tett, og vurderer løpende tiltak for å håndtere situasjonen.

Tall for desember viser at Norge kommer til å passere 33.000 bosatte ukrainske flyktninger i 2023. I 2022 ble vel 31.000 bosatt.

– Kommunene gjør en formidabel innsats, og det håper jeg fortsetter i 2024, sier Brenna.