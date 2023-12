I tillegg øker majoritetseieren Hg sine netto investeringer i selskapet, opplyser Visma selv i en pressemelding.

– Vi er stolte over å motta denne nye tillitserklæringen fra Hg og andre ledende investorer i en transaksjon som bekrefter vår fantastiske utvikling og positive utsikter. Visma leverer de digitale verktøyene som virksomheter trenger for å drive effektivt, innovere og forbli konkurransedyktige. Støttet av en solid og kunnskapsrik aksjonærbase, er vi perfekt posisjonert for å fortsette vår unike vekstreise, sier konsernsjef Merete Hverven i Visma.