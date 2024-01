Mannen meldte seg selv på Kongsvinger politistasjon i 12.45-tida fredag. Opplysningene han ga, gjorde at politiet rykket ut til en adresse på Kirkenær i Grue.

Der fant de en hardt skadd kvinne i sitt eget hjem. Kvinnen døde etter ankomst til sykehuset på Kongsvinger.

– Siktede er en mann i 30-årene, og avdøde er en kvinne i 70-årene. Hvilken relasjon de hadde, er et sentralt spørsmål, men vi kan ikke si noe mer nå enn at de kjente hverandre fra tidligere, sier politiadvokat Anja Ruud til NTB.

Kvinnen etterlater seg en voksen sønn, ifølge politiet.

Skal undersøke tilregnelighet

Politiet vil heller ikke svare på om det var flere personer på adressen, eller om noen har vært vitne til selve voldshendelsen.

– Vi jobber med å kartlegge hendelsesforløpet og avhøre vitner. Vi har gjort beslag i saken, blant annet av bilen som han sier han har brukt og kjørt av veien med, sier Ruud.

Politiadvokaten sier at en av hypotesene til politiet gjør at de vil undersøke mannens tilregnelighet. De vil be om en prejudisiell undersøkelse av ham.

– Hva som er grunnlag for beslutningen om å gjennomføre en prejudisiell undersøkelse, vil jeg ikke gå nærmere inn på nå. Saken er ganske uavklart utover at vi har kontroll på den siktede, sier Ruud.

Etterlyser person som ga mannen skyss

Politiet vil foreløpig ikke svare på spørsmål om det ser ut til at våpen er blitt brukt, eller om de har tatt beslag i våpen.

– Kvinnen ble funnet hardt skadd. Vi kan ikke si noe mer om skadene og må vente på en obduksjonsrapport, sier Ruud.

Mannen forlot adressen og kjørte i bil mot Kongsvinger, men kjørte av veien omtrent midt mellom Kongsvinger og Kirkenær. Han fikk deretter haik inn til Kongsvinger, og politiet ber personen som kjørte ham, om å ta kontakt med dem.

– Vi satte i gang etterforskning ut fra hva han sa til politiet da han kom til politistasjonen. Jeg kan ikke gå nærmere inn på hva han sa, sier Ruud.

– Ikke et partnerdrap

Det har vært en bølge av drap i det siste. Det har blant annet ført til en debatt om partnervold. Ruud sier dette ikke ser ut til å være en slik sak, selv om politiet etterforsker saken bredt.

– Det er ingenting som tilsier at det er et partnerdrap, sier Ruud.

Politiet vil foreløpig heller ikke si noe om hvorvidt mannen som er pågrepet, er kjent for dem fra før.

Mannen har fått oppnevnt advokat Frode Aabak som forsvarer. I en tekstmelding til TV 2 klokken 22.15 fredag kveld skriver Aabak at han har snakket med sin klient.

– Han er svært nedbrutt på grunn av det inntrufne, skriver han til kanalen.

Forsvareren vil ikke si noe om hvordan mannen stiller seg til siktelsen før han er avhørt. Det skal etter planen skje lørdag dersom han er i stand til det. Aabak opplyste til NTB tidligere fredag at det skulle gjennomføres en prejudisiell undersøkelse av hans klient i løpet av kvelden.