Al-Ittihad skal ha tilbudt seg å låne ut den franske spissen til en annen klubb i den saudiarabiske ligaen, men det skal Benzema ha nektet, hevder den samme kilden.

36 år gamle Benzema skal også ha hatt et møte med klubben nylig der stemningen skal ha vært amper.

Ifølge AFPs kilde skal franskmannen ha sagt under møtet at han ikke følger «at han er i stand til å yte sitt beste på grunn av det nåværende presset i Ittihad».

Det franske nyhetsbyrået har vært i kontakt med Benzemas rådgivere tirsdag. De ønsker ikke å kommentere saken.

Benzema var en av de mest profilerte signeringene til den saudiarabiske ligaen i fjor. Den siste tiden har det kommet flere rapporter om at superstjernen kan være på vei bort fra Al-Ittihad.

Nylig kom Benzema 17 dager for sent tilbake etter juleferie. Spissen rådgivere forklarte det med at han hadde vært på Mauritius, der flytrafikken ble hardt rammet av en syklon.

Engelske medier har skrevet at Premier League-klubben Chelsea kan være villig til å hente den tidligere Ballon d'Or-vinneren på lån i det nåværende overgangsvinduet.

Benzema har måttet tåle kritikk for ikke å ha levd opp til forventningene etter overgangen til den saudiarabiske ligaen. Al-Ittihad, som er regjerende seriemester, ligger beskjedent plassert på tabellen.